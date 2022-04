"Sogno otro mundo", Après la Classe e Manu Chao insieme per un brano sull'ambiente

Mescola italiano, francese e spagnolo “Sogno Otro Mundo”, il nuovo singolo degli Après la Classe che è uscito oggi e vede la collaborazione della star della musica patchanka, Manu Chao. Inoltre, il tour degli Après si arricchisce di una nuova data il 19 maggio al Cantiere di Lecce.

L'attenzione per l'ambiente

Il nuovo brano è un inno folk-reggae contro il sopruso dell’essere umano nei confronti della natura che lo circonda. Manu Chao e gli Après La Classe mescolano spagnolo, francese e italiano rendendo universale una richiesta d’aiuto per il rispetto dell’ambiente. Condanna sociale e speranza per il futuro si alternano su un tappeto di accordi folk così come le voci degli artisti, Manu Chao prima e gli Après La Classe poi, cantano di ciò che potrebbe diventare il Pianeta Terra se l’essere umano continuasse non prendersene cura, lanciando in chiusura del ritornello un messaggio di speranza in cui si sogna un altro mondo.