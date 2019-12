Matrimonio con vendetta, ecco il video che lo sposo proietta alla cerimonia dopo il tradimento

Sembra la trama di un film, anzi di una commedia. Ma è realtà. Tutto parte da un filmato proiettato da uno sposo durante il matrimonio, diventato poi (super)virale in Cina. E sì perché le immagini sono esplicite. Il video mostra un momento di intimità tra la sposa (traditrice) e il cognato. Il sex tape di cinque minuti è stato riprodotto davanti a familiari e amici durante il banchetto di nozze per umiliare la sposa infedele dopo aver scoperto la relazione con il marito della sorella incinta.

Colin Firth e la moglie Livia si separano dopo 22 anni, la crisi dopo il tradimento

Alena Seredova confessa a Caterina Balivo: «Il tradimento di Buffon? L'ho saputo alla radio»



Il filmato dell’attimo in cui esce allo scoperto il tradimento, girato molto probabilmente da un ospite alle nozze, ha suscitato proteste tra gli utenti del web. Mentre alcuni ritengono che l’incidente sia reale, altri sostengono che le clip siano state utilizzate da un’app video per marketing. La vicenda, ripresa in tre filmati, è stata ampiamente ripresa dai principali media in lingua cinese, tra cui Sina dalla Cina continentale, Apple Daily da Hong Kong e Ettoday da Taiwan.



Secondo i giornali, il matrimonio ha avuto luogo nella provincia dinella Cina sud-orientale lo scorso giovedì. Una delle clip mostra gli sposi che camminano lungo il corridoio e poi in piedi su un palco al loro banchetto di nozze. A un certo punto si sente qualcuno che dice alla folla «ora mostreremo i video di come sono cresciuti insieme gli sposi». Pochi secondi dopo, la brutta sorpresa. Il filmato mostra lo sposo che accusa la sposa sul palco «pensavi che non lo sapessi?». E la sposa che lancia il suo bouquet al suo partner. Alla fine sono stati separati dai loro familiari e amici. Gli altri due video, che durano cinque minuti in totale, sono film espliciti. Protagonisti: la sposa e suo cognato.

Si dice che lo sposo abbia scoperto la relazione tra i due dopo aver installato una telecamera di sicurezza nella loro futura casa durante un progetto di ristrutturazione. In uno dei tanti articoli è riportato anche che la sorella della sposa fosse incinta di sei mesi. Secondo un influente blogger cinese “Jiang Zhe Hu Ba Jie”, i filmati sono emersi per la prima volta su un’app di cortometraggi chiamata “Aubergine Video”. Il blogger ha anche affermato che la sposa ha tradito il suo fidanzato dopo aver subito violenze domestiche da parte sua. Poi ha spiegato che lei e suo cognato si sono avvicinati dopo che il cognato ha iniziato a mediare tra lei e il fidanzato durante la disputa sulla violenza domestica. La sposa ha chiesto al suo partner di ritirare tutti i video da Internet. E ha comunque ammesso il tradimento. Tuttavia, un altro editorialista di gossip, Mr Zha, crede che l’intero episodio sia stata una trovata pubblicitaria. Ha anche sottolineato che la clip riprodotta al matrimonio portava il logo dell’app video. Al momento i filmati dell’incidente sono stati rimossi dalla piattaforma social media cinese Weibo, ma continuano a circolare su Twitter e sull’app di messaggistica WeChat.

Ultimo aggiornamento: 31 Dicembre, 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA