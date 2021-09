Gatto precipita dallo stadio, il salvataggio è "patriottico"

Siamo all'Hard Rock Stadium di Miami e un gatto penzola dalle tribune dell'impianto. Si sta tenendo una partita di football tra le squadre di college Miami Hurricanes e Appalachian State Mountaineers. L'attenzione dei tifosi è tutta rivolta verso il micio. Attimi di paura, nessuno può intervenire. Quando il gatto precipita nel vuoto sembra tutto finire in tragedia ma alcuni tifosi hanno aperto una bandiera americana per far atterrare la bestiolina. Finalmente salva. (Video Twitter/DannyWQAM TikTok/Dylan Marinov)