Siviglia-Roma, arbitro contestato: fra i tifosi c'era anche un consigliere comunale di Taranto

C’era anche il consigliere comunale di Taranto Giampaolo Vietri tra i tifosi della Roma che giovedì, all’interno dell’aeroporto di Budapest, hanno contestato l’arbitro inglese Anthony Taylor per la sua direzione nella finale di Europa League, persa dai giallorossi con il Siviglia. L’arbitro era in attesa di imbarcarsi con la sua famiglia quando è stato riconosciuto e contestato, tra urla e fischi. Una gazzarra che ha suscitato sdegno e una condanna unanime. In quei momenti anche Vietri, come mostrano immagini e video pubblicati su diversi organi di informazione, si è avvicinato all’arbitro che tentava di allontanarsi con la famiglia, sotto la protezione della Polizia ungherese. Contattato da Quotidiano, Vietri, che è consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha spiegato di non aver aggredito l’arbitro e di aver tentato, in quei momenti, di mostrare a Taylor il frame del fallo di mano per il quale la Roma ha reclamato il calcio di rigore, non assegnato dal fischietto britannico. Un episodio che ha suscitato anche le accesissime proteste post gara da parte dell’allenatore romanista Josè Mourinho. Reazioni sulle quali la Uefa ha avviato un procedimento contro il mister portoghese, la società e i tifosi italiani.