La sfida della Puglia in Antartide: costruire una pista di atterraggio unica al mondo. La base “presa d'assalto” dai pinguini

Un viaggio “dell’altro mondo” dove splende sempre il sole. E’ quello che dalla Puglia conduce fino all'Antartide per partecipare alla realizzazione di una pista di atterraggio unica al mondo e per fare ricerca e svelare le meraviglie di un angolo di mondo dai paesaggi lunari e mozzafiato. Sono 5 al momento i pugliesi, tra tecnici, militari e ricercatori, impegnati nella 38° spedizione di ricerca italiana, la campagna estiva del PNRA, programma nazionale di ricerche in Antartide, che ogni anno prende avvio verso la fine di ottobre e prosegue fino a febbraio per compiere ricerche su scienze dell’atmosfera, geologia, paleoclima, biologia, oceanografia e astronomia.

