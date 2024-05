Avrebbero sequestrato e picchiato un conoscente di 35 anni per estorcergli soldi. Con questa contestazione sono stati arrestati e condotti in carcere dai carabinieri di Taranto. Nella rete dei militari un 29enne, tarantino e un 50enne di Martina Franca. I due sono stati arrestati e condotti in carcere in esecuzione della misura cautelare disposta dal gip di Lecce su richiesta della procura distrettuale antimafia. L'episodio sarebbe avvenuto ad aprile dello scorso anno.