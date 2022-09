Oltre 12mila articoli tra scarpe e abbigliamento sequestrati e donati ai bambini delle associazioni benefiche

Scarpe e abbigliamento sequestrati sono stati consegnati ai bambini seguiti dalle associazioni benefiche. Si tratta in particolare, di 2.016 magliette per bambini e 10.073 paia di scarpe per le quali, in esito a due distinti procedimenti penali, il Tribunale e la Procura della Repubblica di Brindisi hanno disposto la cessione gratuita ad Associazioni benefiche. Il materiale donato non presenta criticità relative agli standard di massima sicurezza.

Il materiale è stato donato dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. Nello specifico, ADM ha donato la merce in deposito nei magazzini della giudiziale custodia alla Croce Rossa Italiana Regione Puglia; alla Caritas di Lecce, Ostuni, Nardò-Gallipoli e Oria; all’Organizzazione di Volontariato “Mani Unite per il Congo” di Locorotondo; alla Comunità “Emmanuel di Lecce; alla “Casa di Zaccheo” di Mesagne; alle Parrocchie dell’Immacolata di Francavilla Fontana e San Giovanni Bosco di S. Pietro Vernotico; alla “Opera Don Guanella Istituto Sacro Cuore” di Fasano e all'Associazione “Made in Carcere”, che distribuirà le scarpe nelle case circondariali di Lecce, Brindisi, Taranto e Trani.

(Video Max Frigione)