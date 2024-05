Sava, la Guernica con le bottiglie di vetro

Una parte della Guernica di Picasso interamente composta da bottiglie di vetro da riciclare per sensibilizzare. L'idea è nata a Sava (in provincia di Taranto) dal "Maus - Movimento Arte Urbana Savese". Oltre diecimila le bottiglie raccolte in piazza, per costruire una parte del dipinto del 1937, uno dei simboli del no alla guerra. «La scelta del cavallo in agonia realizzata - spiegano dall'associazione - con le bottiglie raccolte nelle nostre campagne vuole denunciare l’orrore che l’uomo compie ogni giorno ai danni della natura, massacrandola con l’inquinamento. Non smetteremo di continuare a lottare per fermare una volta per tutte questo raccapricciante fenomeno che danneggia l’intera comunità».

Diverse le associazioni che hanno partecipato all'installazione artistica domenica scorsa.