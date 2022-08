A Reggio Emilia il Lecce vuole riscattarsi dopo il ko contro l'Inter, arrivato in maniera immeritata, il Sassuolo deve dimenticare il 3-0 subito allo Juventus Stadium nel giorno del debutto di Di Maria. Una partita che puo dire tanto del campionato di entrambe. In campo vari duelli chiave e un match che probabilmente lascerà ampi spazi a entrambi le squadre. La gara giocata scontro per scontro nel servizio di Matteo Bottazzo