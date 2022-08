Sassuolo-Lecce 1-0, la partita in un minuto.

Seconda sconfitta di misura in altrettante gare in serie A per il Lecce di Marco Baroni. Dopo un ottimo primo tempo interrotto dalla gol-capolavoro di Berardi, il Lecce ha fatto la gara per tutto il secondo tempo senza trovare la via del pareggio. Ai giallorossi è mancato l’ultimo passaggio a margine di una gara giocata a viso aperto con gli uomini di Dionisi. Il Lecce aumenta i giri del motore producendo azioni e occasioni da gol con Ceesay e Gonzalez nella prima fase del secondo tempo. La vivacità di Banda (subentrato a Di Francesco) ed un baricentro più alto rispetto al primo tempo, consente ai salentini di fare la partita per larghi tratti della ripresa. Il Sassuolo è riuscito ad amministrare il vantaggio minimo senza mai rendersi particolarmente pericoloso dalle parti di Falcone. I salentini non si smuovono dalla “0” in classifica e domenica prossima al Via del Mare è già scontro - salvezza contro l’Empoli.