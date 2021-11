Nell'agosto del 2010 nel Salento una giovane scompare. È Sarah Scazzi. L'Italia intera rimane sconvolta. Molte le ipotesi che si alterneranno durante i quarantadue giorni di ricerca. Ipotesi che sveleranno segreti e rancori, arrivando a costruire un incredibile reality show dell'orrore e del grottesco.

Avetrana, il paese dove tutto si svolge, ne sarà un vero set a cielo aperto. 'Sarah. La ragazza di Avetrana' è la nuova docu-serie Sky Original prodotta da Groenlandia e tratta dall'omonimo libro scritto da Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni (Fandango Libri, 2020) che, in quattro puntate, ricostruisce tutta la vicenda non solo dal punto di vista giudiziario ma anche mediatico, concentrandosi sulla sua spettacolarizzazione. Foto: Sky

