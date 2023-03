Primavera, il risveglio: gli stili di vita e l’alimentazione più corretta per depurare il fisico

Gli stili di vita e l’alimentazione più corretta per depurare il fisico. Le cure e gli allenamenti per riprendere la forma fisica: una rinascita che dal corpo arriva alla mente. E ancora. La scelta delle terme: quali i programmi e i trattamenti per raggiungere l’equilibro mente-corpo. Come affrontare il calo dell’umore prima della ripresa, il sonno e le regole da seguire per sfruttare al meglio il momento della rinascita.

Sono questi i temi al centro del webinar di Molto Salute organizzato oggi dal Messaggero. ll primo evento dell’anno, in concomitanza con lo sbocciare della primavera, vuole dare suggestioni e suggerimenti utili per lasciarsi alle spalle il freddo, lo stress e la stanchezza accumulati durante i mesi invernali.

Le terapie di medicina estetica in vista dell'estate si possono fare?

Emanuele Bartoletti, Presidente Società Italiana di Medicina Estetica, Direttore Servizio Ambulatoriale di Medicina Estetica, Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina - Gemelli Isola, Roma. «Assolutamente sì. Ci sono terapie che devono essere fatte d'inverno, come il peeling e il laser perchè necessitano di un tempo di guarigione e si rischia di peggiorare la situazione con l'esposizione al sole, invece botox, radiofrequenza e filler possono essere fatte».

Protezione solare e integratori

«Gli integratori vanno assunti già da marzo in vista dell'estate. Importantissime le creme e gli spray solari».

La dieta

Come possiamo mantenere la longevità?

Sara Farnetti, Specialista in Medicina Interna: «Con un'alimentazione adeguata possiamo prevenire diverse malattie, personalizzando la terapia sulla base delle nostre esigenze. Il cibo va usato per come interferisce nell'organismo

