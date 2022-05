Salento, un'aguglia imperiale sotto costa

Un'aguglia imperiale a San Gregorio, nel Salento. A segnalarlo è lo Sportello dei diritti di Gianni D'Agata. L’esemplare, di circa un metro e mezzo di lunghezza, ha nuotato vicino gli scogli. Simile al Marlin, il pesce reso celebre da Ernest Hemingway ne “Il vecchio e il mare”, appartiene alla stessa famiglia, Istiophoridae, che comprende 11 specie di grossi pelagici. L'Aguglia imperiale è un pesce endemico del mar Mediterraneo dove è maggiormente presente nella regione centrale. Un caso singolare, dato che in genere i pesci endemici del Mare nostrum sono piccole specie costiere e bentoniche e non grandi animali pelagici, come l'aguglia imperiale.