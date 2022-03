Salento, a Portoselvaggio la passeggiata di tre lupi

Ancora un avvistamento di lupi nel Salento. Stavolta tre esemplari sono stati ripresi a Portoselvaggio, riserva naturale in territorio di Nardò, mentre un altro lupo sarebbe stato avvistato dalle parti di Martano, nel cuore della Grecìa salentina.

I precedenti e le raccomandazioni

Il ritorno di questa specie nei nostri boschi è ormai un dato di fatto. La Forestale, da sempre, segue con attenzione la popolazione sul territorio salentino e pugliese e raccomanda prudenza, di non cercare di familiarizzare con i lupi o di avvicinarli per non alterarne il comportamento, oltre che per motivi di sicurezza. La sicurezza, in questo caso, degli stessi lupi: da decenni, infatti, non si segnalano attacchi dei lupi all'uomo.

Leggi anche:

Lupi nel Salento, nuovo avvistamento nelle campagne di Carpignano Salentino

Bestiame sbranato dai lupi, Coldiretti denuncia la mattanza: «Danno per 13 milioni di euro»