Salento, l'azienda di biogas adotta 400 ulivi resistenti a xylella: «Le imprese facciano la loro parte»

Salento, l'azienda di biogas Green-up adotta 400 ulivi resistenti a xylella: «Le imprese facciano la loro parte».

«“Olivami” è un progetto unico in Italia - evidenzia Flavio Raimondo, amministratore delegato di Green Up – per modalità e finalità. La Puglia ha subìto un grave danno con l’epidemia da Xylella. La nostra è un’azienda che si occupa di energia rinnovabile ed efficientamento energetico e – continua l’imprenditore - sappiamo bene come il rischio derivante dalla perdita di biodiversità influisca sulla crescita effettiva e potenziale dell’economia. Ecco perché occorre da parte delle imprese che hanno insediamenti industriali in Puglia collaborare sinergicamente – aggiunge - per ripristinare il paesaggio duramente colpito dal batterio killer».