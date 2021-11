Bomba d'acqua nella zona di Santa Cesarea, Otranto, Badisco e Uggiano la Chiesa sono le zone più colpite dalla pioggia di questa notte.

Il Canale di Minervino che raccoglie tutte le acque a Sud di Otranto con Santa Cesarea e tutti i comuni limitrofi è esondato e tutta la furia dell’acqua straripata ha rotto gli argini, portandosi via la bellissima insenatura di Badisco.

Completamente pieno anche il fiume Idro ed il Canale Minerva ad Otranto, l’acqua scorre come se fossero fiumi nelle campagne di Otranto e nelle strade di Uggiano la chiesa dove si sono allagate le cantine, le case e gli uffici comunali, ufficio e protezione civile, sono a lavoro da questa mattina alle sei di questa mattina.

Ghiaccio e muri crollati a Cannole e Martano



Scuole chiuse a Otranto, Giurdignano, Casamassella e Uggiano a causa delle forti piogge che continuano da questa notte e hanno creato disagi nell'intera zona. Notte movimentata anche a Cannole dove una coltre di grandine ha coperto Piazza Pertini e diversi allagamenti hanno creato numerosi disagi. È crollato il muro di cinta del campo sportivo sulla strada che collega Martano a Otranto dove è stato necessario l’intervento di una pala meccanica per metterlo in sicurezza. E crollo di un altro muro anche in via Mora. Allagamenti ed acqua alta anche in garage che hanno invaso anche le macchine.

I vigili del fuoco sono intervenuti in diversi appartamenti chiamati dai privati cittadini. Dalle prime luci dell’alba due squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Tricase e Maglie sono impegnate nell’attività di soccorso a persona e animali in difficoltà. Le squadre sono ancora impegnate, anche nel salvataggio di alcuni ovini rimasti intrappolati nei loro recinti.