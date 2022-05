Arriva il caldo e anche le prime emergenze incendi. Il primo grande rogo della stagione sta interessando in queste ore un'ampia area di macchia mediterranea vicino al mare, in territorio di Tricase, nella zona che va da Tricase Porto al parco Otranto-Santa Maria di Leuca, nel Salento. L'intera area è zona rossa, con decine e decine di piccoli incendi di sterpaglie e una sessantina di richieste di interventi in coda per i vigili del fuoco.