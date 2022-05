Camion in fiamme sulla provinciale Galatina-Collemeto. Il mezzo ha preso fuoco, pare per auto combustione, mentre transitava. All'improvvisono uscivano fiamme e fumo nero; immediata la telefonata ai vigili del fuoco che sono arrivati sul posto per domare l'incendio. Tanta paura per il conducente e gli automosbilisti di passaggio ma per fortuna non si sono registrati feriti.