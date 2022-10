Sagra della zampina, balla Emiliano

Alla festa in piazza, balla anche Michele Emiliano. E il video diventa subito virale. A Sammichele di Bari per la sagra della zampina il governatore ha dato "spettacolo" in piazza. Con la maschera dell'homene curte. Questa è una maschera tipica del Carnevale di Sammichele, risale circa al ‘700 e rappresenta una caricatura goliardica del contadino povero. Visto il riconoscimento del carnevale sammichelino come carnevale storico da parte del ministero della cultura, in occasione della sagra della zampina si è deciso di celebrare in più occasioni questa tradizione.