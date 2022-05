Rissa Mughini-Sgarbi, Al Bano protagonista involontario: «Ecco cos'è successo»

La scena - o sceneggiata che dir si voglia - è oramai un cult. Lo scontro Mughini-Sgarbi al Costanzo Show, in realtà non è il primo alterco, è degenerato in una spinta del primo contro il critico d'arte. Sono volate parolacce in pieno stile sgarbiano e solo l'intervento del giornalista Giuseppe Cruciani che ha diviso i due litiganti ha evitato conseguenze più serie. Ma com'è nato il tutto? Ebbene, c'è lo zampino ovviamente involontario di Al Bano anche lui ospite da Maurizio Costanzo.