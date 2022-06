Riondino fa festa a Taranto, terminate le riprese del film

Grande festa a Taranto per la fine delle riprese del film che ha visto dietro la macchina da presa Michele Riondino, in veste da regista al suo film d'esordio. Un film in cui ha scelto di raccontare la sua Taranto e una storia legata alla città, alla fabbrica, al lavoro, agli operai per il battesimo di fuoco.

«Avevo un incubo prima dell'inizio delle riprese - ha detto Riondino - quello di non essere all'altezza». Poi con la sua band si è esibito in un concerto tra gli applausi dei presenti.



Un lungometraggio, "Senza padroni – Taranto, l'Ilva e il palcoscenico" che nasce «solo ed esclusivamente perché avevo una storia da raccontare, fortemente legata a Taranto, al siderurgico, alla mia storia». Il film è prodotto da Palomar con Bravo e per Riondino rappresenta il debutto, fatta eccezione per altre esperienze maturate a teatro.