Razzismo, le parole choc dell'assessore alla Legalità: «Ti mando nel ghetto insieme ai neri»

“Devi obbedire al segretario se no ti mando a Borgo Mezzanone insieme ai neri. Ti faccio fare una brutta fine”. Le parole sono dell'assessore alla Legalità comune di Manfredonia (Foggia) che così si rivolge al vicesindaco. L'episodio incredibile è avvenuto lo scorso 21 aprile ma è stato rilanciato dal tweet di protesta dal sindacalista Aboubakar Soumahoro, noto per le sue battaglie contro il razzismo e lo sfruttamento dei migranti.

“TI MANDO A BORGO MEZZANONE INSIEME AI NERI”,dice Assessore alla Legalità Comune di Manfredonia (Puglia) rivolgendosi al Vicesindaco. Signor Palumbo, il Suo è linguaggio RAZZISTA contrario a Costituzione e sua carica. Ho dato mandato ai nostri legali, perché SIAMO UMANI come Lei. pic.twitter.com/5h9tktaIHr — Aboubakar Soumahoro (@aboubakar_soum) April 27, 2022

"Signor Palumbo il suo è linguaggio razzista contrario alla Costituzione e alla sua carica. Ho dato mandato ai nostri legali, perché siamo umani come lei" ha scritto e le scuse successive dell'assessore - "Nelle pause del consiglio si scherza per stemperare la tensione, ma se ho offeso qualcuno voglio pubblicamente chiedere scusa" - arrivate il giorno succesivo non sono state accettate.