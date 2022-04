Al Rally di Fasano, spettacolare incidente di Jimmy Ghione

Jimmy Ghione protagonista, nel pomeriggio, di un rocambolesco incidente automobilistico durante la 63esima cronoscalata “Coppa Selva di Fasano”. L’inviato di Striscia, da sempre appassionato di motori stava partecipando alla nota gara automobilistica organizzata dall’Egnathia Corse nel Trofeo Vip, quando, durante una curva, nei pressi del Canale di Pirro, subito dopo la Vernesina, ha perso il controllo della vettura andando a sbattere su un muretto che costeggiava il percorso e ribaltandosi più volte fino a fermarsi al centro della carreggiata. Tutto è accaduto sotto le telecamere di decine di telefonini che hanno ripreso la scena. Le immagini lasciano col fiato sospeso, ma per fortuna, come si vede nel video ripreso da alcuni tifosi, Ghione esce dalla sua auto illeso e saluta addirittura il pubblico come a dire “sono sano e salvo”.