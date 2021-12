Un uomo fa irruzione in farmacia armato di taglierino. Seconda rapina in pochi giorni a Racale dove ieri pomeriggio intorno alle 18,30 un rapinatore ha preso di mira la farmacia “Peschiulli” di Piazza Santissima Addolorata. Con il volto coperto dalla mascherina e armato di taglierino, non ha esitato a puntare la lama alla gola di una delle dipendenti per farsi consegnare il denaro in cassa.