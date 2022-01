Dal Quirinale...alla trattoria: lo scrutinio "gastronomico" col menù salentino

Altro che corsa al Colle. Altro che papabili per l'elezione del presidente della Repubblica. La Trattoria Picalò bada al sodo e trasforma lo scrutinio con alcune pietanze prelibate della cucina salentina: bombette, fave e cicoria, panzerotti di patate. Insomma, una pubblicità ironica sfruttando l'attualità delle elezioni presidenziali. Evidentemente, è molto più piacevole sedersi a tavola in trattoria a mangiare quei piatti rispetto all'attesa infinita di questi giorni per il nuovo Capo dello Stato.