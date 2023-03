Quattro donne di successo dal Sud: le storie in un evento a Lecce

Storie che ispirano, racconti di coraggio, passione e tenacia tra vita professionale e privata. A raccontarle saranno le protagoniste del Workshop “Donne dal Sud”, organizzato da Links Management and Technology S.p.A. in occasione dell’International Women’s Day per celebrare la donna in ogni sua espressione e in tutto il suo valore. Ospiti dell’evento Carolina Bubbico, cantautrice e direttrice d’orchestra, Antonella Manca, dirigente scolastico del Liceo Scientifico Banzi Bazoli di Lecce, Beatrice Rana, pianista di fama internazionale, Antonella Santi, life e mental coach. Donne di talento che ripercorreranno il loro cammino professionale tra difficoltà e soddisfazioni, mostrando come le sfide di ogni giorno non solo si intreccino e sovrappongano alla vita privata, ma da essa traggano linfa e sostanza. Sarà un momento di condivisione e confronto sulle opportunità di investire, fare impresa, lavorare al Sud e scommettere su iniziative che contribuiscono allo sviluppo di un intero territorio. Il workshop si terrà mercoledì 8 marzo alle 18 a Lecce presso l’headquarter di Links, in via Rocco Scotellaro, 55 e si aprirà con i saluti di Giancarlo Negro, Ceo di Links, società leader nel settore dell’Information Technology.