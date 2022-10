Roma-Lecce

Quella tra Roma e Lecce, soprattutto per i tifosi capitolini non sarà mai una gara come le altre. Per il Lecce però potrebbe essere la gara dell’esordio di Umtiti, da capire c’è però chi lascerà posto all’ex Barca tra Baschirotto e Pongracic, anche perché la retroguardia salentina dovrà vedersela che con uno degli attacchi più forti del torneo, quello composto da Dybala, Zaniolo e l’inglese Abraham.