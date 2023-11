Lecce-Milan, fallo di Piccoli su Thiaw: pareri contrastanti sul Var

Fallo di Piccoli su Thiaw: annullato il gol del Lecce contro il Milan, ma le polemiche continuano. E se il presidente Saverio Sticchi Damiani su Instagram pubblica una grafica secondo la quale il club giallorosso avrebbe vinto (il risultato impresso è 3-2), i pareri degli esperti restano discordanti. Per Sky e per Dazn il fallo c'è, Gianpaolo Calvarese è contrario: il Var non poteva intervenire. Mentre sui social i tifosi protestano e interviene anche il sindaco Carlo Salvemini.