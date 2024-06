Lo United Nations Global Service Centre di Brindisi compie trent'anni e, per l'occasione, arriva il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres, che sarà poi ospite del G7 a Borgo Egnazia. «Sarà un summit per la pace» ha detto il segretario generale nei giorni scorsi, anticipando uno dei temi che saranno affrontati nel corso del vertice, ovvero i conflitti, a partire da quello fra Russia e Ucraina fino alla guerra in Medioriente.