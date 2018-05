«Significativi passi avanti per premier e composizione governo». E' quanto affermato dai due leader della Lega e del Movimento 5 Stelle, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, al termine del vertice tenutosi stamattina alla camera per trovare l'accordo sul nome del premier e la composizione del governo. I due leader hanno lasciato lasciato gli uffici dei gruppi senza fare dichiarazioni ma annunciando che si terrà «già oggi pomeriggio la prima riunione con i responsabili tecnici dei diversi settori del MoVimento 5 stelle e della Lega». All'incontro erano presenti anche di Vincenzo Spadafora e Giancarlo Giorgetti.



Con Matteo Salvini sono stati fatti passi avanti significativi - dice Di Maio - in diretta su Facebook - È finito da poco l'incontro con Matteo Salvini. Ieri sera si sono create le condizioni per cominciare a lavorare a un governo del cambiamento M5S-Lega. Io sono molto orgoglioso del fatto che siamo arrivati fin qui mantenendo la nostra linearità, la nostra coerenza e portando avanti in maniera lineare la nostra linea politica». «Abbiamo raggiunto un grande obiettivo. Però adesso passiamo il prima possibile a dare un governo all'Italia. Alle 9 ho incontrato Matteo Salvini e convenivamo tutti e due sul fatto che si debba iniziare a parlare di temi. I temi e le soluzioni ai problemi degli italiani che aspettiamo da 30 anni. Già oggi pomeriggio si riunirà un tavolo con politici e tecnici del M5S e della Lega per cominciare finalmente a scrivere il contratto di governo. Perché il nostro obiettivo è quello: portare a casa un contratto di governo che possa migliorare la qualità della vita degli italiani».



«Clima positivo, passi avanti» conferma anche il capogruppo della Lega alla Camera, Giancarlo Giorgetti. L'incontro di oggi pomeriggio tra 5 Stelle e Lega «sarà a livello tecnico, sul programma». A chi gli domanda se ci sarà un nuovo incontro tra i due leader, «decidono i capi», taglia secco Giorgetti, silente alla domande sulla premiership. E poi aggiunge:

di chiedere al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, un ulteriore periodo di tempo per mettere a punto programma e squadra di Governo

