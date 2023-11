Emma, il pop nel tempio del rock: ‘Souvenir in da club’ debutta al Vox poi Roma, Padova e Milano

È iniziato dallo storico Vox Club di Nonantola (MO) il Souvenir in da club, tour di Emma che accompagna l’uscita del suo ultimo omonimo album. “Non mi piace ripetermi”, ci diceva l’artista a pochi giorni dalla pubblicazione di ‘Souvenir’ quando lo show era ancora in costruzione. E con questo tour la Marrone torna alle origini, in luoghi intimi e rock and roll in cui incontra i propri fan per condividere tutte le emozioni e i colori della sua musica. Un’ora e mezza di show in cui Emma tira fuori la sua grinta e riporta al centro l’autenticità delle emozioni, donando ai fan tutta sé stessa. In scaletta tutti e 9 i brani del disco ‘Souvenir’, presentati live per la prima volta, e quattro medley di alcuni dei suoi più grandi successi, riarrangiati per l’occasione con un sound da club. Prossime tappe Roma, Padova, Milano, Torino, Pozzuoli (NA), Modugno (BA) e Firenze. Foto copertina di Roberto Fontana / Immagini da Ufficio Stampa



LEGGI ANCHE: -- Ecco che cosa è successo alla prima data del ‘Souvenir in da club’ di Emma Marrone, scaletta