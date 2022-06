Premio Oscar accusato di violenza sessuale, il legale della donna: «Lei conferma gli abusi»

Lungo, lunghissimo faccia a faccia tra il premio Oscar, Paul Haggis, e la donna inglese che lo accusa di averla violentata. È durata per ore, fino a tarda sera, l’udienza per l’incidente probatorio che è iniziata nel pomeriggio di ieri, alle tre, al Tribunale di Brindisi. Dinanzi al gip Vilma Gilli, è comparsa M, la 28enne che al fianco dell’avvocato Claudio Strata, di Torino, ha risposto alle domande dell’accusa e al controesame della difesa. L’incidente probatorio altro non è che un’anticipazione della prova che si acquisisce solitamente durante il processo, un modo per “congelare” alcune circostanze, nella convinzione che tempo o influenze possano deteriorarne il ricordo o il racconto.