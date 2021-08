Porto Cesareo, sesso in spiaggia all'alba: il video diventa virale. E si scatena la polemica

L'amore, si sa, quando arriva arriva. E non c'è contegno che tenga. Così una coppia di amanti è stata sorpresa dai telefonini di alcuni passanti, questa mattina all'alba a Porto Cesareo, nel Salento. I due giovani erano in acqua, proprio davanti al lungomare Sambati e, dunque, in bella vista, ma i curiosoni non hanno saputo trattenersi e il video è diventato virale in pochi minuti, scatenando non poche polemiche. L'associazione GloboConsumatori ha parlato di "un’estate difficile, ma per Porto Cesareo non sono nemmeno stati chiesti rinforzi per le forze dell'ordine e ora i danni di immagine per questa località e per quanti con tanto coraggio investono sul territorio sono, quindi, incalcolabili e, come al solito, non ci saranno responsabilità a carico di nessuno".