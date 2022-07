Pellé e Viky, sposi tra gli ulivi di Ostuni

Dalla proposta di matrimonio a Dubai alle nozze ad Ostuni: quasi 18 mesi di preparativi per Graziano Pellè e Viktoria Varga, il sì e l'anello nunziale per la coppia.

Celebrazioni in grande stile ed ospiti vip -tra ex allenatori e compagni di squadra del bomber salentino ed fotomodelle amiche della sposa - nella masseria tra le campagne della Città Bianca, di proprietà della famiglia Mondarori.