Trasporto merci sui binari: partito il primo treno da Brindisi

Via la gomma dall’asfalto: la merce inizia a viaggiare sui tir a bordo dei treni, su e giù dai bacini del Nord Italia ed Europa connessi alla “Nuova via della Seta” e al resto del mondo. Da oggi il Salento volta pagina.

E' partito da Brindisi il primo treno che trasporta le merci dei tir: partenza alle 7.30 e arrivo alle 19.30. In tutto, 26 carri ferroviari per altrettanti semirimorchi che conterranno 1.100 tonnellate di merce. Allo scalo brindisino tir da ogni parte del Salento. Grazie al sistema “R2l”, i loro semirimorchi sono stati caricati sui treni e indirizzati allo scalo forlivese di “Villa Selva” (gestito da Lotras). Arriveranno in 12 ore.