Gallipoli, al porto l'ammaina bandiera della Palinuro

E' arrivata in porto a Gallipoli - dopo la tappa a Taranto - la nave scuola della Marina Militare, la Palinuro, per una sosta di una settimana (fino al 26 luglio). A guidarla in porto un Comandante gallipolino, il capitano di fregata Francesco Rima.



A bordo della nave scuola ci sono gli allievi seconda classe di NMRS, 19 in tutto di cui 13 uomini e 6 donne. La goletta della Marina svolge due compiti principali: offrire il supporto necessario alla formazione degli allievi sottufficiali e contribuire alla proiezione d'immagine della Marina Militare. Il primo obiettivo si realizza proprio durante le campagne d'istruzione annuali, quando a bordo della nave imbarcano, in aggiunta all'equipaggio, gli Allievi della Scuola Sottufficiali di Taranto (Mariscuola Taranto). I giovani affrontano diverse settimane di navigazione, per molti di loro si tratta della prima esperienza d'imbarco durante la quale sono sottoposti ad un intenso programma di formazione nel settore marinaresco, della sicurezza, condotta della navigazione e nell'ambito etico-militare.