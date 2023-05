Omicidio Stasi a Francavilla, tre arresti e due obblighi di dimora. La madre indagata per spaccio di droga

Duecon l'accusa di concorso in omicidio volontario, un arresto per spaccio di droga e due misure di obbligo di dimora: blitz questa mattina adei carabinieri del Nucleo investigativo e della compagnia nell'inchiesta sull'esecuzione di, il ragazzo di 19 anni ammazzato con un due colpi di pistola attorno alle 18 del 9 novembre dell'anno scorso davanti alla sua casa di via Occhibianchi. Fra gli indagati - in totale sono 8 - anche la madre che deve difendersi dall'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.