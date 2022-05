In un video delle telecamere di sicurezza l'omicidio del 32enne Alessandro Scrocco, ucciso con quattro colpi di fucile mentre si accingeva a rientrare in carcere, a Foggia, dov'era detenuto in semilibertà per una condanna a 15 anni di reclusione per omicidio.

