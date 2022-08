Notte della Taranta, il video delle prove

Una Notte della Taranta da ballare fino a sfinimento quella targata Dardust, in preparazione per sabato 27 agosto. Manca pochissimo al Concertone e questa mattina presso il Cinema Elio di Calimera, l’Orchestra popolare ha aperto le porte alla stampa per un assaggio di quella che sarà la Notte più attesa dell’estate salentina. Gli artisti, guidati dal maestro Dario Faina in arte Dardust, si sono esibiti in due pezzi iconici che rappresentano la storia della pizzica in due diverse zone del Salento. Si tratta della pizzica di Ostuni e della pizzica di Aradeo, le sonorità sono travolgenti e forti, le contaminazioni infinite.