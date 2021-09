Surbo ha voluto salutare così, tra lacrime di commozione e parole istituzionali, il suo ex primo cittadino Fabio Vincenti. L'avvocato ed ex amministratore è morto in un incidente stradale avvenuto alcuni giorni fa sulla tangenziale est di Lecce, quando la sua auto, forse a causa di un malore dello stesso conducente, è uscita fuori strada volando al di sotto del cavalcavia.