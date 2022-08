Napoli-Lecce in un minuto: il racconto del match

Il Lecce pareggia a Napoli dopo una partita dalle mille emozioni. La squadra di Baroni gioca con personalità, non si lascia intimidire nemmeno quando Colombo (sullo 0-0) sbaglia un calcio di rigore, battuto due volte per un'incomprensione con l'arbitro. E la rete di Elmas per il Napoli è soltanto un'illusione, perché lo stesso Colombo poco dopo trova un gol straordinario, con un tiro dalla distanza. Nella ripresa, il Lecce va in contropiede, la squadra di Spalletti ci prova come può ma non serve: è parità. Ed è un punto d'oro.

Servizio di Matteo Bottazzo con foto di Marco Lezzi e Lapresse