È il giorno di monsignor Intini: si insedia ufficialmente il nuovo vescovo a Brindisi

È tutto pronto per accogliere il nuovo pastore dell'Arcidiocesi died: oggi, infatti, ci sarà la cerimonia con cui il nuovo, Giovanni Intini, assumerà ufficialmente l'incarico. La cerimonia che si terrà alle 18 in Cattedrale, in piazza Duomo, dove sarà possibile entrare sino all'esaurimento posti ma l'evento, che sarà anche trasmesso in televisione, si potrà seguire dall'interno della chiesa di San Paolo l'Eremita. Intini, dopo l'annuncio ufficiale del 9 dicembre scorso, prenderà il posto di monsignor Domenico Caliandro, che si è dimesso (secondo quanto previsto dal canone ecclesiastico) dalla guida dell'Arcidiocesi una volta compiuti 75 anni. Il precedente arcivescovo è poi rimasto amministratore apostolico dell'Arcidiocesi sino al nuovo insediamento.