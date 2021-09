Si terrà il 26 settembre prossimo a Gallipoli, per il tredicesimo anno, la finale di Miss Mondo Italia che decreterà la rappresentante tricolore alla finale internazionale di Miss World che si svolgerà il 16 dicembre 2021 a Portorico. La finale italiana si svolgerà nel Teatro delle Feste dove 25 ragazze in rappresentanze di tutte le regioni d'Italia si contenderanno la fascia e la corona del concorso diretto dal patron Antonio Marzano. A presentare la serata sarà Simone Rugiati, cuoco, conduttore televisivo e scrittore. Ospiti dell'evento Cristiano Malgioglio cantautore, paroliere e personaggio televisivo, l'attore Roberto Farnesi, Luca Abete, storico inviato speciale di Striscia la notizia ed ideatore della campagna motivazionale nazionale dedicata ai giovani «Non Ci Ferma Nessuno». Ci saranno anche Fioretta Mari attrice, insegnante, direttrice artistica e regista teatrale italiana, i Fratelli Gargarelli, giovanissimi ballerini che hanno partecipato con successo alla finale dello show Mediaset «Tu Si Que Vales» e ad altre trasmissioni tv ed infine la Miss Mondo Italia in carica, Adele Sammartino.