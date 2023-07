Ministra Roccella a Polignano: "Non accetto destra dipinta come reazionaria e bigotta"

"Quello che fa arrabbiare, e anche i motivi per cui sono stata contestata, non sono legate alle battaglie di oggi. La contesatzione deriva dal fatto che non si accetta l'idea che in democrazia possa vincere la destra. In secondo luogo la destra deve essere dipinta come reazionaria, bigotta. Questo è qualcosa di imperdonabile". Così la ministra della Famiglia e delle Pari Opportunità, Eugenia Roccella, a margine del suo intervento al festival "Il libro possibile", a Polignano a mare, in provincia di Bari.