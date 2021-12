Mauro Zito, 31 anni, è lo chef del “119 restaurant & wine bar” di Tricase. La sua passione per

la cucina nasce grazie ai pranzi estivi dalla nonna e allo zio chef a Kiev; poi la formazione

all’Alberghiero di Santa Cesarea Terme e all’Etoile Academy di Tuscania, e l’esperienza

accanto a chef del calibro di Franco Tornese, Massimo Mentasti, Antonio Biafora.

La sua è una cucina di reinvenzione della tradizione grazie all’ausilio di tecniche sempre

nuove. Ci propone infatti una “Rivisitazione della parmigiana affumicata”: ingredienti per 6

persone sono 6 melanzane medio-piccole, 300 grammi di pomodori datterini gialli, 300 di

datterini rossi, 200 grammi di parmigiano grattugiato, 1 mazzetto di basilico fresco, olio

extravergine di oliva, olio di semi per friggere, sale e pepe quanto basta. Procedimento:

tagliare le melanzane a metà e svuotarle con uno scavino, mettere la polpa ad arrostire e una

volta cotta frullarla aggiustandola di sale e pepe e aggiungendo un filo d'olio per rendere il

composto abbastanza cremoso. Preparare alcune cialde mettendo del parmigiano su carta

forno e infornandolo a temperatura di 180 gradi per 10/15 minuti circa. Lavare e cuocere i

datterini in padelle separate e poi frullarli e passarli al setaccio a maglia fine per ottenere una

crema liscia, aggiustando di sale. Friggere la parte esterna della melanzana e salare.

Mettere la crema di melanzane in un sac à poche e creare degli spuntoni nel piatto. Guarnire a

piacimento con le due salse di datterini e qualche fogliolina di basilico fresco. Disporre al di

sopra la cialda di parmigiano e ripetere l'operazione un’altra volta. Infine guarnire il tutto con

la melanzana fritta. La parte della melanzana scavata si può usare come contenitore da farcire

secondo i gusti.

(Leda Cesari)