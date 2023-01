Matteo Messina Denaro arrestato dopo 30 anni di latitanza, era in una clinica di Palermo per un tumore: con lui anche un fiancheggiatore

Arrestato Matteo Messina Denaro. Il boss mafioso è stato fermato dai carabinieri del Ros dopo 30 anni di latitanza. Secondo quanto si apprende Matteo Messina Denaro avrebbe tentato una breve fuga ma si sarebbe arreso dopo pochi minuti. Messina Denaro è arrivato intorno alle otto per sottoporsi a delle cure in day hospital con il nome Andrea Bonafede. Insieme a Matteo Messina è stato arrestato anche Giovanni Luppino, di Campobello di Mazara (Tp), accusato di favoreggiamento. Avrebbe accompagnato il boss alla clinica per le terapie.