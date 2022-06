Al via oggi la 69esima edizione del carnevale di Massafra. Sette carri allegorici e sei gruppi mascherati già pronti su Via Livatino, per sfilare e per regalare un ritorno alla normalità anche ai bambini e ai tanti curiosi dopo gli anni della pandemia e delle limitazioni sociali. Si attende un numero importante di spettatori nel centro della cittadina tarantina per una serata "calda", sotto tutti i punti di vista.

(Servizio di Antonello Piccolo)