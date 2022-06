Torna il carnevale. Pienone di gente per le strade di Massafra, in un periodo atipico per questo tipo di manifestazione. Per i carri allegorici e per le maschere tantissimo entusiasmo e gente che scattava foto nel centro della cittadina a Nord di Taranto. Un ritorno alla vita e alla normalità, per un evento sentitissimo da queste parti, dopo i due anni della pandemia.

(videoservizio di Antonello Piccolo)