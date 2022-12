Maneskin scatenati sul palco a Las Vegas, spaccati gli strumenti alla fine del concerto

(LaPresse) I Maneskin hanno concluso il concerto di Las Vegas che ha concluso il tour americano spaccando tutti gli strumenti. Una scena immortalata da un video che la band romana ha pubblicato sui social suscitando un'ondata di critiche. "Non era affatto previsto e forse è andato un po' troppo oltre... ma ci è piaciuto molto", ha scritto il gruppo rock sul proprio account Instagram. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE