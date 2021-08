Maltempo sul Salento: violenta bomba d'acqua abbatte infopoint e bar

Pioggia torrenziale e tromba d'aria a Santa Maria al Bagno: in pochi minuti il cielo si è oscurato e un forte temporale ha allagato le strade e costretto villeggianti e turisti a ripararsi in casa o nei bar della marina di Nardò. Una tromba d'aria ha distrutto l'infopoint e provocato seri danni al bar pasticceria Piccadilly. Maltempo anche a Gallipoli, dove chi era in spiaggia è stato sorpreso da un acquazzone, mentre anche nell'entroterra e sul capoluogo del Salento, Lecce, c'è stato qualche rovescio ma senza gravi disagi o conseguenze.